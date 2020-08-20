Самарские МЧСники объяснили, почему в жилых домах запретили торговать мебелью

Пожар на Профильной,6 в июле тушили почти 300 человек и 74 единицы техники Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Сотрудники МЧС региона рассказали о нововведениях, которые вступили в силу с 14 августа. Они касаются мусоропроводов в жилых домах и бельепроводах в гостиницах. Плюс теперь в жилых домах запрещается размещать магазины по продаже мебели.

- Речь идет о специализированных предприятиях торговли, это обусловлено их повышенной пожарной опасностью, а также наличием складских помещений с горючими и синтетическими материалами, - поясняют в ведомстве.

Там также уточняют: эти изменения не касаются дизайн-студий и офисов, которые оформляют заказы на производство мебели, но при этом не хранят и не отгружают готовую продукцию.

Кроме того, ограничения напрямую определяют работу новых открывающихся и строящихся заведений. Те объекты, которые были введены в эксплуатацию ранее, пока подчиняются букве закона в той редакции, что действовала до этого.

Напомним, в этом году в Самаре произошло несколько крупных пожаров: не раз горели жилые дома в поселке Запанском, ресторан "Золотая пагода", а также склад лакокрасочных материалов в Самаре на Профильной,6 - последний тушить пришлось двое суток.

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