В совете директоров «Крыльев Советов» произойдут изменения

В самарской команде введут бизнес-управление

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров анонсировал изменения в составе совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24».

После того, как самарская команда по итогам прошлого сезона в очередной раз покинула премьер-лигу, в клубе уже прошли масштабные изменения. В отставку были отправлены генеральный директор команд Виталий Шашков и спортивный директор Геннадий Голубин. Вместо Голубина был назначен Сергей Корниленко, а в дальнейшем клуб возглавил Евгений Калакуцкий.

По словам губернатора, команду ждут новые изменения. Он рассказал, что в совет директоров «войдут эксперты высокого уровня», в клубе внедрят бизнес-управление. «Подпитка бюджетными деньгами команду расслабляла. Впредь жесткий контроль финансирования - жить будут «Крылья» по средствам, как живут клубы во всем мире. Это, безусловно, будет мотивировать на дальнейшие победы», - сказал губернатор, отметив, что государственную поддержку команде окажут, если она будет демонстрировать достойные результаты.

Сейчас команда выступает в Футбольной национальной лиге и по итогам 25-ти туров занимает четвертое место, пребывая в зоне стыковых игр. В субботу команда проведет заключительный матч уходящего года, на стадионе «Самара Арена» встретившись с красноярским «Енисеем».