Жители Самары смогут самостоятельно выбрать территорию города, которая будет благоустроена в рамках реализации нацпроекта «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы. На основе предложений, которые поступят от горожан, будет составлен список пространств для последующего рейтингового голосования.- По итогам рейтингового голосования будет составлен ТОП территорий, которые предстоит комплексно благоустроить с учётом мнения жителей в 2022 году, - рассказали в администрации Самары.Напомним, что в прошлом году, в рамках нацпроекта были благоустроены сквер Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в Кировском районе, сквер Речников и Ерик Парк в Куйбышевском районе, бульвар по улице Мичурина, сквер по улице Авроры.Каждый житель Самары может принять участие в жизни нашего города и предложить свое место для преображения. Прием заявок будет осуществляться с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.Свое предложение жители смогут подать в администрацию, как в устной, так и в письменной форме.· устная – с помощью телефонной связи («горячая линия») по городскому многоканальному номеру 266-54-54, 266-56-17;· письменная – по почте (на адрес: Самара, ул. Коммунистическая, 17А, с пометкой на конвертах «Комфортная городская среда»);· электронная – на официальном сайте Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа СамараПисьменные предложения принимаются от граждан каждый понедельник, вторник, среда и четверг с 9 утра до 17 часов вечера. В электронном виде – круглосуточно.Чтобы подать заявку на участие в отборе необходимо в своем письме указать ФИО, номер контактного телефона, а также само место, которое, по вашему мнению, должно преобразиться в 2022 году.Выбрать место можно из 90 предложенных вариантов, с полным списком можно ознакомиться на сайте администрации.