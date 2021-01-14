Продолжаются поиски исчезнувшего жителя Самарской области Владимира Геннадьевича Белоглазова. Его ищут как в родном регионе, так и за его пределами. Об этой таинственной истории samara.kp.ru уже писала раньше. По версии следствия, 17 октября 2019 года примерно в 10 часов Владимир Белоглазов ушел из своего дома в селе Сергиевск в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулся. Где сейчас находится мужчина и что с ним случилось, неизвестно. Сестра Владимира Ольга создала в социальных сетях группы по поиску пропавшего. Вместе с ней «Комсомолка» рассмотрела несколько версий того, что могло случиться.Поиски Владимира Белоглазова родные не прекращали ни на один день. Окрестности Сергиевска, местные водоемы многократно проверили родные, волонтеры и правоохранители. Следов исчезнувшего человека найти не удалось. Накануне о поисках напомнил следственный комитет.- Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области расследуется уголовное дело, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) - по факту безвестного исчезновения Белоглазова Владимира Геннадьевича, - отметили в Следственном комитете. - Всех, кому известна какая-либо информация, просьба обращаться по телефонам: 8(846) 339-12-15, или 8-927-692-43-12, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).Приметы пропавшего Владимира Белоглазова: на вид 50-55 лет, худощавого телосложения, рост 185-190 см, волосы русые с сединой короткие, глаза серо-голубые. Был одет в бушлат армейский зеленый, брюки камуфляжные, берцы чёрные.- Свидетельства людей, которые видели похожих на брата мужчин, появляются иногда. Я передаю эту инфу следователю, - рассказала сестра пропавшего Ольга. – Но кардинально новой информации нет.Не так давно люди сообщили, что видели похожего мужчина на железнодорожном вокзале в Сызрани в сентябре-октябре 2019 года, однако проверить эту информацию не удалось. Записи с камер наблюдения не сохранились.Читайте также:Взяли в рабство или похитили? В Самаре уже почти год не могут раскрыть тайну исчезновения Владимира БелоглазоваДо сих пор у родных нет ни одной зацепки, никто не знает, что с ним случилось (Подробнее)Вышел из дома и пропал: в Самарской области ищут загадочно исчезнувшего мужчинуВсе вещи и документы, а также машина остались на месте (Подробнее)Таинственно исчезнувшего Владимира Белоглазова теперь ищут и в других регионах(Подробнее)Топ самых громких преступлений года в Самарской области по версии начальника уголовного розыскаРуководитель УУР ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов в большом интервью «КП-Самара» поделился успехами оперативников и подробностями резонансных дел (Подробнее)