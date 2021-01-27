Режим повышенной готовности в Самарской области продлили до 14 февраля

В Самаре по-прежнему нужно носить маски Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Режим повышенной готовности в связи с пандемией из-за распространения коронавируса, продлен в Самарской области до 14 февраля. Это означает, что в регионе по-прежнему нужно держать дистанцию и носить маски в общественных местах.

В регионе продолжают действовать и другие ограничения. Гражданам старше 65 лет нужно находиться на самоизоляции, из нельзя ходить в театры и фитнес-клубы. Подросткам запрещено посещать торговые центры без взрослых, на фуд-кортах обслуживают только за столиками.

За прошедшие сутки в Самарской области нашли 279 новых заразившихся коронавирусом.