Иван Ургант припомнил Билану «пьяный» концерт в Самаре

По словам певца, в тот день он встретился с друзьями и не рассчитал количество выпитого алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шоумен Иван Ургант в эфире своей программы на центральном телевидении вспомнил инцидент с Димой Биланом в Самаре. Несмотря на то, что с того «пьяного» концерта на День города в Самаре прошло уже два года, Ургант не упустил возможности еще раз посмеяться над артистом.

- Вы когда-нибудь видели, чтобы артист сам тратил свои деньги, чтобы концерт стал ярким и запомнился всем надолго? Это было два года назад в Самаре! Дима Билан потратил 1500 рублей на бутылку коньяка и оставил незабываемые впечатления жителям города, - пошутил Иван Ургант.

Но Дима Билан не обиделся на юмор шоумена, однако уточнил, что потратил тогда немного большую сумму.

Во-первых, после этого Дима Билан устроил еще один бесплатный концерт в Самаре, только уже в абсолютно трезвом состоянии. Также певец пожертвовал крупную сумму денег в фонд самарского детского центра развития и подарил городской больнице медицинское оборудование. Кроме того, Билан профинансировал строительство инклюзивной детской площадки в Самаре, которую ввели в эксплуатацию осенью прошлого года.

Извинение жителям Самары за появление на сцене в неадекватном состоянии обошлось артисту в 7 миллионов рублей.