Причиной жуткой аварии под Курумочем мог стать алкоголь

Экспертиза показала наличие алкоголя в крови погибших Фото: СУ СКР по Самарской области

Появились новые подробности автокатастрофы, которая произошла рано утром, 8 марта, недалеко от села Курумоч Самарской области. Экспертиза показала, что все пассажиры, в том числе и водитель легкового автомобиля Volkswagen находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом КП-Самара сообщили собственные источники.

Напомним, что трагедия унесла жизни молодых парней и девушек. Погибшим было от 17 до 27 лет. По версии следствия кроссовер, в котором находились 7 человек, выехал на полосу встречного движения где «лоб в лоб» врезался с грузовиком Isuzu.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее КП-Самара сообщала, что в ту ночь местные жители из Курумоча отдыхали в кафе в Царевщине. Позже друзья сообщали, что видели в социальных сетях водителя легковушки видео, где он ехал за рулем со скоростью 230 км/ч, а в руках у него было что-то похожее на бутылку шампанского. Эту информацию придется проверить правоохранителям.

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