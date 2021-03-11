Следователи показали, что творилось на месте ДТП с погибшими друзьями в Курумоче

На месте трагедии работали все оперативные службы области Фото: соцсети
Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Курумоче, где погибли 7 человек. Сотрудники правоохранительных органов сняли на видео проведение осмотра места происшествия следователями и криминалистами.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК ПФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, авария произошла около 6 часов утра около села Курумоч. По версии следствия, легковой автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с грузовиком Isuzu. В результате аварии погибли семь человек в возрасте от 17 до 27 лет. По данным источников, знакомых с ситуацией, экспертиза подтвердила у всех погибших наличие алкоголя в крови.
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