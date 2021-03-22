Лихачат и пьют за рулем: на дорогах Самарской области за три месяца погибли 42 человека

В страшных авариях в регионе уже погибли больше сорока человек

В Самарской области на дорогах за три месяца 2021 года погибли 42 человека. Еще 489 получили различные ранения. Только в марте умерли 18 человек - это либо водители, либо пассажиры попавших в ДТП средств передвижения. Что происходит, разбирались на оперативном совещании у губернатора Дмитрия Азарова.

Выводы печальные: чаще всего причиной аварий становится либо неоправданное лихачество, либо употребление алкоголя за рулем. А большая часть ДТП случается отнюдб не на плохих дорогах.

- Мы видим, что трагедии происходят на участках, которые не отнесены к категории опасных. Трагические случаи продолжаются, несмотря на все усилия по ремонту и реконструкции дорог. Водители зачастую теряют бдительность, превышают скорость и не справляются с управлением, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Получается, что хорошие дороги наоборот так и манят водителей поглубже вдавить педаль газа в пол. В итоге водитель рискует и своей жизнью, и здоровьем пассажиров, когда идет на обгон в неположенном месте, превышает скорость, нарушает ПДД.

Что с этим делать, должны придумать в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона. Вместе с ГИБДД чиновники должны предложить дополнительные меры по обеспечению соблюдения ПДД в регионе.

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