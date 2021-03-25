«Они еще шевелятся»: первые минуты страшной аварии каршеринга со скорой в Самаре попали на видео

Трое молодых парней погибли Фото: ГУ МВД по Самарской области

Страшная авария 24 марта 2021 года на улице Фрунзе в Самаре унесла жизни троих молодых парней. Свидетели сняли на видео первые минуты жуткой аварии каршеринга, который врезался в припаркованную машину Скорой помощи.

- Я был там, видел аварию. В первые 20 минут после ДТП все пятеро, кто был в легковом автомобиле, были еще живы, - говорит очевидец Семен С.

На шокирующих кадрах, которое длятся всего несколько секунд, можно разглядеть, что рука водителя шевелится. Однако точно утверждать это нельзя — в первые минуты после гибели, рефлекторные функции человеческого тела продолжают работать. Таким образом, движения пальцев водителя могли спровоцировать предсмертные конвульсии.

Напомним, страшное ДТП произошло 24 марта 2021 года, около 23:00. По препроводительным данным ГУ МВД по Самарской области, 20-летний водитель на каршеринговом автомобиле «Фольксваген Поло» на улице Фрунзе превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованный вдоль дороги автомобиль «Луидор» скорой помощи. От удара легковой автомобиль вынесло в дорожное ограждение. В аварии погибли водители и двое пассажиров каршеринга, еще двое пассажиров сейчас находятся в коме. Кроме того, телесные повреждения получил 53-летний водитель кареты скорой медицинской помощи, ему было назначено амбулаторное лечение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Такие молодые и мертвые»: в страшном ДТП с участием каршеринга и припаркованной скорой в Самаре погибли три друга

Еще два пассажира «Фольксвагена» в коме. Рассказываем, что известно о пострадавших и погибших в жуткой аварии (подробности)

Установлены личности погибших в ДТП со скорой и каршеринговым автомобилем у Фрунзенского моста в Самаре

В аварии три человека погибли, еще трое доставлены в больницу (подробности)

Причина ДТП с тремя погибшими в Самаре 24 марта 2021: водитель не справился с управлением

В столкновении скорой помощи и каршерингового автомобиля погибли трое парней (подробности)