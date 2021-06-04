Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин 4 июня отпраздновал день рождения

Игорь Осинькин 4 июня отпраздновал день рождения

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осиньнкин 4 июня, в пятницу, отпраздновал день рождения.

Осинькин возглавил команду перед сезоном-2020/2021, когда "Крылья" в очередной раз вылетели в ФНЛ. Под его руководством команда победила в ФНЛ и добилась права вернуться в премьер-лигу. Также Осинькин довел "Крылья" до финала Кубка России, в котором команда играла с московским "Локомотивом".

Ранее Осинькин рассказал, как строилась команда, с какими сложностями столкнулась и как планирует играть в премьер-лиге.