На месте гибели 3-летней девочки в Самаре возник стихийный мемориал

В Самаре на месте гибели трехлетней девочки организовали стихийный мемориал Фото: Михаил ГОРЮНОВ

В Самаре организовали стихийный мемориал на месте гибели трехлетней девочки, которую мать уронила с шестого этажа. Люди несут на место трагедии цветы и игрушки, сообщает корреспондент "КП-Самара".

- Для нас это стало настоящим шоком. До сих пор все соседи обсуждают. Ничего не предвещало. У нас хороший дом, живут нормальные люди - и такой ужас происходит. У многих дети - ребенка погибшего жалко до слез, - рассказывает одна из жительниц соседнего дома.

Напомним, утром, 8 июня, трехлетний ребенок в Самаре погиб, упав с шестого этажа. Ее мать уронила девочку с шестого этажа. После этого женщина забрала ребенка с улицы и отнесла обратно в квартиру, на полу в подъезде остались следы крови.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сейчас мать ребенка задержана. Решается вопрос о мере пресечения для нее. На допросе она рассказала свою версию произошедшего.

Самарцы несут на место трагедии цветы и игрушки Фото: Михаил ГОРЮНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Услышала крик и отпустила ребенка: что сказала на допросе мать, уронившая дочку с шестого этажа в Самаре

Анна Р. сама вызвала скорую помощь для своей дочери, упавшей с шестого этажа, но врачи уже не могли ничем помочь (подробнее)

«О её дурной репутации знали все»: что известно о девушке, уронившей свою дочь с шестого этажа в Самаре

Жители Димитровграда рассказали о своей землячке, дурно прославившейся на весь город (подробнее)