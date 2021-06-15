В Самаре с высоты показали, как идет ремонт на мосту около Кировского рынка

В Самаре ремонтируют мост около Кировского рынка

Видеоблогер Сергей Бобин разместил видео, как ремонтируют мост около Кировского рынка в Самаре.

Ранее качество проезжей части на путепроводе вызывало регулярную критику у жителей города. В какой-то момент там, фактически, осталось по одной полосе движения в каждом из направлений из-за плохо состояния других полос.

Сейчас мост ремонтируют, на видео заметно, как и где идут работы, какие участки перекрыты и какая пробка образовалась в сторону города.

Сейчас в Самаре продолжается ремонт на Московском шоссе, строят масштабную развязку на Ново-Садовой около "Современника", а также приводят в порядок Южное шоссе.