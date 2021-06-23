Уголовное дело экс-главы самарской медэкспертизы Драча передадут в суд до конца года

Дмитрий Драч обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями

Уголовное дело в отношении бывшего главы самарской медэкспертизы Дмитрия Драча по факту злоупотребления должностными полномочиями передадут в суд до конца текущего года. Об этом сообщил в среду, 23 июня, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Дмитрия Драча обвиняют в покупке ангара по госконтракту по завышенной цене. За счет средств федерального бюджета он купил его за 29 млн рублей при реальной стоимости в 4,7 млн рублей.

Хинштейн отметил, что расследование находится на финальной стадии, до конца года его передадут в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Драч размещал в соцсетях призыв бороться с "лже-инвалидами" и был фигурантом уголовного дела по подозрению в хищении более 230 млн рублей. В дальнейшем с должности руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) его уволили.