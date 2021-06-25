Депутатов, которые на катере протаранили лодку в районе полуострова Копылова, лишили членства в «Единой России»

Расследование и поиск пропавшего Дениса Безрукова продолжается Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Депутатов городской думы Жигулевская Юрия Краснобаева и Юрия Погиблова лишили членства в партии «Единая Россия» после аварии с катером и надувной лодкой возле Копылово. Секретарь регионального отделения партии, губернатор Дмитрий Азаров принял решение об отстранении однопартийцев до окончания следствия.

- До окончания следствия считаю логичным приостановить членство Краснобаева и Погиблова в партии. Надеюсь, следственные органы детально разберутся в причинах трагедии и установят роль каждого участника. Если выяснится, что в действиях наших коллег есть состав преступления, - последует немедленное исключение из партии, - сказал Дмитрий Азаров.

Напомним, ЧП на воде произошло 18 июня в 19:00 в районе полуострова Копылова. По имеющейся информации, мотолодка, принадлежащая ФГБУ «Жигулевский заповедник имени Спрыгина», врезалась в надувную лодку, на борту которой находилось двое взрослых и маленький ребенок. 32-летний глава семьи Денис Безруков упал за борт и до настоящего времени он числится пропавшим без вести.

Кроме того, по поручению главы Минприроды Александра Козлова, директор Жигулёвского заповедника Юрий Краснобаев был снят с занимаемой должности.