Водителю катера, который протаранил лодку с семьей в районе полуострова Копылова, предъявлено обвинение

Капитану катера грозит до 5 лет лишения свободы за происшествие на воде Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Следователи Приволжского следственного управления на транспорте предъявили обвинение капитану катера, который протаранил надувную лодку с семьей и ребенком на Волге. 37-летний работник Жигулёвского заповедника обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, капан катера «Фьорд-460» не пропустил маломерное судно «Гладиатор C370AL», чем нарушил правила безопасности движения, и допустил столкновение с надувной лодкой. По части 2 статьи 263 УК РФ судоводителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в результате столкновения глава семьи Денис Безруков выпал из лодки и утонул. Через несколько дней его тело обнаружили в районе села Зольное.