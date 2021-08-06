СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с самарскими туристами в Турции

В Турции автобус с самарскими туристами попал в ДТП. Фото - соцсети

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом в Турции, в котором пострадали самарские туристы. Об этом сообщили в следственном комитете РФ.

Авария с автобусом, в котором ехали самарские туристы, произошла в Турции 2 августа. В автобусе находилось 22 пассажира, большинство из которых были из Самарской области. В результате ДТП три человека погибли.

По предварительным данным, аварию совершил водитель автобуса, который направлялся по маршруту Аланья-Анталия.

В Турцию сделан запрос о правовой помощи. Сейчас следователи контролируют возвращение туристов в Россию, изымается документация.

Дело возбудили по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям по безопасности, в результате чего погибли люди. Расследование находится на контроле центрального аппарата СК РФ.

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