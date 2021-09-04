В Самаре собирают деньги в помощь родителям подозреваемого в убийстве педофила

Молодые люди были друзьями. Фото - соцсети

В Самаре собирают деньги в помощь родителям парня, которого подозревают в убийстве своего друга.

В поселке Прибрежный нашли тело 32-летнего самарца, которого до этого разыскивали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух маленьких девочек.

В убийстве молодого мужчины подозревают его друга - отца девочек. Об изнасиловании он узнал, случайно увидев видео на телефоне своего друга. В дальнейшем двое мужчин встречались между собой, после этой встречи подозреваемого в изнасиловании нашли мертвым.

В суде друг убитого рассказал свою версию произошедшего, отметив, что не намеревался лишать жизни предполагаемого насильника. Якобы тот сам ранил себя в груд, после чего скончался.

Сейчас подозреваемый в убийстве находится под домашним арестом. Ранее мать убитого заявила, что ее сын не мог совершить изнасилования малолетних девочек.

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