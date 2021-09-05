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Общество5 сентября 2021 8:05

Семья полицейского, который убил школьницу в Петра Дубраве Самарской области, планируют съезжать из поселка

Сейчас подозреваемый в убийстве 15-летней девушки находится в СИЗО
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Семья обвиняемого в убийстве подростка не хотят общаться в журналистами

Семья обвиняемого в убийстве подростка не хотят общаться в журналистами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Громкая история убийства в поселке Петра Дубрава летом этого года потрясла многих. 30 июля 2021 года на одной из улиц под забором нашли тело 15-летней местной жительницы. На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве школьницы – подполковник полиции Антон Безчетвертев, которого опознали свидетели. На суде присутствовала жена полицейского, которая весь процесс просидела с каменным лицом. Сейчас местные жители говорят, что семья Безчетвертева собирается съезжать из Петра Дубравы.

- Да, они уезжают. Возможно, жена и его дети не выдержали морального прессинга, - рассказали журналисту «КП-Самара» соседи семьи Безчетвертевых.

Напомним, ранее сообщалось, что между подполковником и подростом могли быть интимные отношения, но местные жители опровергли эту информацию. Полицейские склоняются к версии дорожного конфликта, и что мужчина, таким образом, хотел «замести следы» ДТП. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, на суде он признал свою вину в преступлении.