Семья полицейского, который убил школьницу в Петра Дубраве Самарской области, планируют съезжать из поселка

Семья обвиняемого в убийстве подростка не хотят общаться в журналистами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Громкая история убийства в поселке Петра Дубрава летом этого года потрясла многих. 30 июля 2021 года на одной из улиц под забором нашли тело 15-летней местной жительницы. На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве школьницы – подполковник полиции Антон Безчетвертев, которого опознали свидетели. На суде присутствовала жена полицейского, которая весь процесс просидела с каменным лицом. Сейчас местные жители говорят, что семья Безчетвертева собирается съезжать из Петра Дубравы.

- Да, они уезжают. Возможно, жена и его дети не выдержали морального прессинга, - рассказали журналисту «КП-Самара» соседи семьи Безчетвертевых.

Напомним, ранее сообщалось, что между подполковником и подростом могли быть интимные отношения, но местные жители опровергли эту информацию. Полицейские склоняются к версии дорожного конфликта, и что мужчина, таким образом, хотел «замести следы» ДТП. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, на суде он признал свою вину в преступлении.