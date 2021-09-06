В Самаре формируют коллегию присяжных, чтобы судить химиков-самоучек из Отрадного

В подпольной лаборатории полицейские нашли более 20 кг наркотиков

Самару ожидает новое судебное разбирательство по громкому уголовному делу о подпольной нарколаборатории в небольшом городке Отрадный недалеко от Самары.

Гаражи, где варили синтетические наркотики, полицейские «накрыли» еще летом 2019 года. Тогда сообщалось о том, что внутри нашли более 20 кг готового товара и еще 120 кг «сырья». Полицейские предполагали, что лаборатория работала на Приволжский и Центральный федеральный округа.

Вот только найти хозяина наркоимперии, который предположительно скрывался под ником «Чапала», так и не удалось. И под суд отдали рядовых исполнителей – Эрика Маргаряна и Дениса Филиппова, которые, по версии следствия, смогли создать в Отрадном нарколабораторию, следуя четким инструкциям своего шефа, которые тот присылал в мессенджерах.

Молодым мужчинам предъявили обвинение в незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, плюс в незаконном приобретении, хранении и перевозке прекурсоров наркотических средств.

Филиппов всю вину взял на себя, его друг утверждал, что никакого отношения к нарколаборатории не имел вовсе. Но в прошлом году присяжные признали обоих виновными, и суд приговорил Филиппова к 17 годам колонии строгого режима, Маргаряна – к 16 годам.

Интересно, что суд апелляционной инстанции это решение отменил, и вернул дело на новое рассмотрение. Что стало основанием для такого решения, пока не совсем ясно.

По данным собственных источников «КП-Самара», судьбу жителей Отрадного вновь будут судить присяжные, но в этот раз есть вероятность, что в этот раз подсудимые будут давать совсем иные показания.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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