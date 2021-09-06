Следователи проверят действия сотрудников ФСИН, которые недоглядели за Алексеем Рясковым

Алексея Ряскова подозревали в убийстве его бывшей супруги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские следователи обещают отдельную проверку действий сотрудников ФСИН, которые «проглядели» тот момент, когда на территории больницы ФСИН погиб подозреваемый в громком убийстве.

Речь идет об Алексее Ряскове – известный самарский спортсмен был задержан 4 июля по подозрению в убийстве своей бывшей жены Екатерины Сокирской. Эта пара много лет была в центре внимания по многим причинам. Екатерину Сокирскую судили за убийство своего мужа Дмитрия Пузикова. Молодая женщина настаивала на своей невиновности и утверждала, что причины убийства следует искать в работе ее супруга. Во время судебных процессов Екатерина случайно познакомилась с Рясковым, и между ними завязался роман, хотя спортсмен и был на тот момент женат. Когда Сокирскую оправдали, Алексей Рясков ушел из семьи, они поженились. Убийство же Дмитрия Пузикова так и осталось нераскрытым.

Год назад Екатерина и Алексей расстались, подруги и родственники Сокирской рассказывали, что Рясков проявлял в отношения агрессию и даже после расставания продолжал ее преследовать. Так или нет было дело, теперь предстоит выяснить следствию, тем более, что вечером 2 июля Екатерину Сокирскую жестоко убили в ее собственной квартире на ул.Садовой.

Под подозрение попал Алексей Рясков, его задержали 4 июля и вскоре арестовали, при этом он заявил, что защищался от Екатерины, которая бросалась на него с ножом.

Получить все ответы от Ряскова теперь невозможно - 17 июля его тело обнаружили на территории больницы ФСИН.

- В ходе расследования уголовного дела об убийстве Сокирской были получены достоверные доказательства причастности Ряскова: результаты экспертиз, свидетельские показания, записи с камер видеонаблюдения, его собственные признательные показания, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в региональном Следственном комитете. – Что касается гибели самого Ряскова, то следствием, кроме прочего, будет дана правовая оценка действиям сотрудников учреждения ФСИН, в чьи должностные обязанности входило обеспечение режима пребывания Ряскова в учреждении. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

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