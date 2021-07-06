"Она схватила нож, а я топор": возлюбленный убитой Екатерины Пузиковой рассказал о преступлении

Алексей Рясков в суде: руки исцарапаны, небрит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Печальный итог шекспировской трагедии в Самаре. 6 июля друзья и близкие прощаются с красавицей Екатериной Сокирской, вдовой банкира Пузикова, в отравлении которого ее обвиняли. Она провела за решеткой пять лет, в 2017 году адвокаты добились ее оправдания. Екатерина вышла на свободу, встретилась с сыном и возлюбленным, который поддерживал ее на протяжение всего срока заключения. Алексей Рясков - президент федерации кикбоксинга в Самаре - не прощается с Екатериной. Он сидит на скамейке в зале суда: именно его обвиняют в страшном убийстве. О подробностях ареста сообщает журналист "КП-Самара".

Еще недавно пара была очень счастлива

Алексея Ряскова задержали в воскресенье, 4 июля. В полицию позвонили жители одного из заволжских сел. По улицам бегал мужчина без одежды, в крайне неадекватном состоянии. Полицейские приехали на вызов и опознали объявленного в розыск Алексея, которого подозревали в убийстве Екатерины Сокирской - Пузиковой. Во вторник мужчину привезли на суд: он предстал перед всеми присутствующими в шортах, с поцарапанными руками и ногами. Оказалось, что он сам даже не помнит точно, как оказался за Волгой: вроде бы, переправился на лодке, с Ульяновского спуска. Зачем? - нет ответа.

Впрочем, отрицать своей встречи с Екатериной Пузиковой в ту злополучную субботу он не стал.

- У нас произошел конфликт из-за финансовых разногласий. Катя схватила нож, ткнула мне в грудь, я схватил топор и ударил ее по ноге, чуть выше колена. Она продолжала нападать и я ударил ее еще раз. Когда уходил, она была жива, - рассказал следователям Рясков. И уточнил, что за нож женщина схватилась после того, ка он дал ей пощечину.

Мужчина сидит довольно вальяжно и говорит о смертельной болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но на суде он уже поменял показания и сообщил, что ничего не помнит, в голове туман. Также он сказал, что смертельно болен, ему осталось жить буквально полгода, болезнь прогрессирует. Адвокат отметил, что настаивает на медосвидетельствовании своего подопечного, так как он постоянно теряет связь с реальностью и говорит неизвестно что.

Кстати, по данным источников КП-Самара, топора на месте преступления не нашли, впрочем, как и ножа. Неужели Алексей все унес? Или все было совсем по-другому.

Сам Рясков пожаловался судьям, что Катя никогда не любила его и ей было все равно, умрет ли он от страшной болезни. Не стал отрицать Алексей и того, что наговорила на записи в своем инстаграме: мол, Екатерина сама признавалась ему во всем, что сделала (в убийстве мужа - прим. редакции), а он помогал собирать деньги на взятку - те самые 15 миллионов рублей.

Екатерина приехала в Самару отметить день рождения Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас же конфликт возник якобы из-за трех миллионов рублей, которые кто-то задолжад Екатерине, а Алексей помогал их вернуть. То ли бывшие влюбленные не договорились о размере вознаграждения, то ли произошло что-то еще. Кстати, на месте преступления нашли чек на 3,5 млн рублей -но что было куплено неизвестно.

Суд не стал принимать во внимание сообщение о смертельной болезни и отправил Ряскова под арест до 3 сентября. Судьи отметили, что документов о болезни в деле нет. После заседания Рясков попросил конвой отвести его в больницу.

Напомним, что Екатерину Пузикову девять лет назад подозревали в отравлении мужа-банкира. Женщина ревновала его к постоянным любовницам, и следователи считали, что она могла расправиться с обидчиком. Суды продолжались семь лет, пять из них Катя провела в заключении. Но адвокаты смогли добиться оправдательного приговора. Екатерине было 23 года, когда ее обвинили в преступлении. На свободе она прожила лишь около трех лет: через пару дней после 32-го дня рождения ее нашли мертвой.

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