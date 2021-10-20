Шестой кассационный суд не смягчил приговор экс-полковнику Вере Рабинович

Вере Рабинович не удалось обжаловать приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 19 октября, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу бывшей начальницы контрольно-методического отдела по преступлениям в сфере экономики ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Веры Рабинович. Экс-полковник пыталась оспорить приговор - смягчить наказание. Однако ей это сделать не удалось.

- Жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменения, - говорится на сайте инстанции.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Веру Рабинович и ее посредников - Жанну Назарову и Виталия Прокофьева - в конце 2018 года. По версии следствия, экс-полковник пообещала помочь с продвижением расследования по заявлению тольяттинского предпринимателя. Свои услуги она оценила в 15 млн рублей. В конечном итоге до Рабинович через посредников дошли только 2,5 млн.

В августе 2020 года Октябрьский районный суд Самары признал Веру Рабинович виновной в получении взятки и назначил ей 8 лет колонии общего режима. Также ее лишили звания полковника. Жанну Назарову приговорили к 7 годам колонии общего режима, а Виталия Прокофьева - к 4 годам колонии строгого режима.

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