Полиция возбудила уголовное дело из-за серии поджогов в селе Подгоры

Правоохранители организовали патрулирование улиц в селе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за поджогов домов в селе Подгоры. Об этом в пятницу, 29 октября 2021 года, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

- Следственным отделом ОМВД по Волжскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Проводятся подворовые обходы, проверено 239 домовладений, - рассказал Сергей Гольдштейн.

Полицейские изъяли с места происшествия следы и предметы, которые мог оставить поджигатель. Назначены дактилоскопическая, пожарно-техническая и физико-химическая экспертизы. Сейчас правоохранители продолжают работать в Подгорах - они патрулируют улицы.

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