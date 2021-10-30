Прокуратура проверит, кто и как отвечает в Подгорах за пожарную безопасность

За 4 дня сгорели 12 домов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

С 23 октября в селе Подгоры Волжского района появился неизвестный пироман. Каждую ночь он поджигал в селе несколько домов – пока что заброшенных или «законсервированных» на зиму. С учетом дождей, которые шли в те ночи, и расстояния между возгораниями, сложно было предположить случайность. Началась паника: а вдруг следующей целью станет жилой дом?

Местные жители организовали ночные патрули и добились от властей, чтобы к ним на ночь прислали полицейский наряд и пожарных. Удалось это не сразу, к делу пришлось подключиться общественникам, редакции «КП-Самара» и депутату Госдумы Александру Хинштейну.

Недавно в полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», на данный момент известно о 12 сгоревших за 4 дня домах. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

К делу подключились и прокуроры: они взяли на контроль ход расследования, плюс организовали дополнительную проверку:

- Прокуратурой Волжского района организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, - говорят в надзорном ведомстве. – Во время проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц органов местного самоуправления по исполнению полномочий в области пожарной безопасности.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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