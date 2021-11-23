Дочь экс-мэра Самары намерена обжаловать домашний арест

Подозреваемая хочет изменить меру пресечения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дочь экс-мэра Самары Виктора Тархова — Людмила — намерена обжаловать свою меру пресечения. Ранее суд отправил ее под домашний арест.

Людмила Тархова проходит подозреваемой по делу о вымогательстве 200 млн рублей. По версии следствия, эти деньги она требовала с бизнесмена и депутата губернской думы Александра Милеева.

Сотрудники ФСБ задержали дочь бывшего главы Самары в июле 2021 года. На время следствия Людмилу Тархову отправили под домашний арест. На прошлой неделе, 18 ноября, суд продлил эту меру пресечения до 18 января 2022 года. Как ранее рассказал «КП-Самара» адвокат Андрей Карномазов, его подзащитная не признает вину. Она утверждает, что лишь хотела вернуть деньги, которые Александр Милеев взял в долг.

Людмила Тархова хочет добиться пересмотра меры пресечения: разрешить ей прогулки или заменить домашний арест на подписку о невыезде.