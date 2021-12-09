Дело о ночной стрельбе в центре Самары передали в суд

У задержанных парней полицейские нашли два пистолета и охолощенный автомат Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Трое парней, устроившие стрельбу в центре Самары, скоро предстанут перед судом. Правоохранители в декабре 2021 года завершили расследование уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, все случилось ночью 11 сентября 2021 года на пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева. Молодые люди решили сходить в бар в Самарском районе. Однако перед этим им захотелось повеселиться. Сначала они ради забавы зажгли фейерверки, а потом один из парней достал из автомобиля «Лада Приора» автомат и сделал несколько выстрелов в воздух. Все это снимала на видео его знакомая. В дальнейшем молодые люди хотели разместить ролик в соцсети.

Стрелка — 20-летнего безработного парня — задержали 14 сентября. А вскоре после этого полицейские установили еще двоих участников инцидента — студентов 22-х лет и 21-го года.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 «Хулиганство». Двоим парням избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а третьему запретили совершать определенные действия.

Молодые люди раскаялись в своем поступке и извинились перед жителями, чей покой они потревожили той ночью. Полицейские изъяли у них два пистолета, охолощенный автомат и автомобиль, на котором передвигалась компания. Следователи признали их вещественными доказательствами.

В настоящее время дело передано на рассмотрение в Самарский районный суд Самары. Молодым людям грозит штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей, принудительные работы либо до 7 лет лишения свободы.

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