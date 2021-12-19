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Общество19 декабря 2021 8:23

Три грузовика столкнулись на трассе М-5 в снегопад в Самарской области 18 декабря 2021 года

Не обошлось без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Причиной серьезной аварии стал неудачный обгон снегоуборочной техники

Причиной серьезной аварии стал неудачный обгон снегоуборочной техники

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В субботу, 18 декабря 2021 года, на 1165 км трассы М-5 «Урал» в Камышлинском районе во время снегопада произошло серьезное ДТП. Примерно в 17:00 там столкнулись три грузовых авто: КамАЗ, Scania и Volvo. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным ГИБДД, аварию спровоцировал 35-летний водитель Scania. Он, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, пошел на обгон. При этом автомобилист не выбрал безопасный боковой интервал и врезался в попутный КамАЗ, который чистил снег на проезжей части. После этого грузовик иностранного производства оказался на встречной полосе, где столкнулся с большегрузом Volvo.

В результате ДТП пострадал один человек. Это 34-летний водитель автомобиля Volvo. Его госпитализировали в ближайшую больницу. Сейчас полицейские продолжают разбираться во всех обстоятельствах произошедшего. Проводится проверка.

Отметим, за вчерашний день, который выдался очень снежным, в Самарской области произошло сразу 11 аварий. В них пострадали 16 человек, еще один погиб.

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