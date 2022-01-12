Потери ТТУ из-за изменения трамвайных маршрутов в Самаре составили около 250 тысяч рублей в день

ТТУ теряет большие деньги из-за изменения маршрутов общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, сколько МП «ТТУ» теряет в день из-за изменения маршрутов трамваев. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил заместитель главы департамента транспорта города Юрий Тапилин.

По словам чиновника, за рабочий день предприятие теряет от 200 до 250 тысяч рублей из-за изменения схемы движения трамваев. Маршруты №№ 5, 15, 20, 20к и 22 пустили в объезд улицы Галактионовской. Участок от Вилоновской до Красноармейской закрыли на время строительства новой станции метро — «Театральной». Сейчас там идут подготовительные работы к выносу инженерных сетей. Вскоре трамвайные пути демонтируют. Ограничения продлятся до конца 2024 года.

Также Юрий Тапилин рассказал, почему на остановках общественного транспорта заранее не повесили объявления о смене маршрутов трамваев. По его словам, павильоны находятся в разной собственности. Департамент транспорта не имеет права что-либо на них размещать.