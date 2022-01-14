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Общество14 января 2022 9:07

Самарский облсуд отменил решение об отказе в УДО экс-главы СОФЖИ Реналя Мязитова

Материалы дела направлены на новое судебное рассмотрение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Реналь Мязитов получил новый шанс на досрочное освобождение

Реналь Мязитов получил новый шанс на досрочное освобождение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший глава СОФЖИ Реняль Мязитов получил новый шанс выйти на свободу. В пятницу, 14 января 2022 года, Самарской областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и отменил постановление нижестоящей инстанции об отказе в УДО. Об этом «КП-Самара» сообщил адвокат Вячеслав Земчихин, который представляет интересы Реналя Мязитова.

— Основания для условно-досрочного освобождения есть. Реналь Мязитов провел в заключении больше половины срока — с учетом времени, проведенного в СИЗО. У него хорошая характеристика, он работает поваром и гасит назначенные судом штрафы, — рассказал Вячеслав Земчихин.

В октябре 2021 года защита Реналя Мязитова обратилась в Куйбышевский районный суд с прошением об УДО, но тот отказал. Тогда была подана жалоба в облсуд. Тот удовлетворил ее и вернул материалы на новое судебное рассмотрение. В понедельник, 17 января 2022 года, пройдет новое заседание по ходатайству об отсрочке выплаты штрафа. Ранее защита Реналя Мязитова уже обращалась с этой просьбой в суд, но тот отказался ее удовлетворять. Апелляционная инстанция отменила постановление и вернула материалы на новое рассмотрение.

Напомним, экс-главу СОФЖИ обвинили в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Осенью 2020 года суд вынес ему обвинительный приговор — назначил 6 лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей.