В Самаре бывшего судью могут лишить неприкосновенности из-за пьяной езды

Проверкой информации о задержании экс-судьи займется специальная комиссия / Фото: Ночной патруль

Бывшего судью Безенчукского районного суда Евгения Гладкова, которого уже дважды ловили пьяным за рулем, могут лишить неприкосновенности. Квалификационная коллегия судей Самарской области создала комиссию для проведения проверки. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Напомним, в первый раз мужчина устроил пьяный заезд по Самаре перед Новым годом. Его помогли задержать в районе Фрунзенского (Самарского) моста активисты «Ночного патруля». Тогда нарушитель активно махал перед полицейскими и общественниками «корочками» судьи. Проходить медосвидетельствование он отказался. В отношении него составили протокол.

Второй раз Евгения Гладкова поймали в нетрезвом виде 13 января 2022 года. Его задержали при выезде с предполагаемого места работы. На этот раз мужчина согласился пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. И прибор полицейских, и анализы, взятые потом медиками, показали, что самарец пьян.

В региональной квалификационной коллегии судей отметили, что судья даже после отставки неприкосновенен. Однако он может лишиться своего особого статуса, если совершит нарушение, порочащее честь и достоинство судьи. Решение об этом принимает специальная коллегия судей.