В Самаре перенесли оглашение приговора музыканту Андрею Шабанову за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Присяжные уже вынесли Андрею Шабанову обвинительный вердикт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 21 января 2022 года, Самарский областной суд должен был вынести приговор саксофонисту Андрею Шабанову, которого обвиняют в реабилитации нацизма. Однако заседание пришлось отложить.

— Заседание перенесли на 28 января 2022 года на 10 утра. Причина — болезнь судьи. На этом заседании будет вынесен приговор в отношении Андрея Шабанова, — сообщил «КП-Самара» адвокат музыканта Алексей Лапузин.

Напомним, в 2020 году Андрей Шабанов загрузил на сайт «Бессмертный полк онлайн» фото лидеров Третьего рейха и изменников Родины. Во вторник, 18 января, присяжные признали самарца виновным по частям 1 и 3 статьи 354 УК РФ «Отрицание либо одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге» и «Осквернение символов воинской славы России». Максимальное наказание, которое она предусматривает, — до 3 лет лишения свободы. Однако Андрею Шабанову, как человеку, впервые совершившему данное преступление, могут назначить штраф до 300 тысяч рублей или принудительные работы.

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