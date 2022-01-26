Земельные участки изымут под строительство магистрали «Центральная» в Самаре

Магистраль "Центральная" построят в два этапа от границы Самары до Ракитовского шоссе / Фото: Евгений Щекин Фото: Скриншот с видео

В Самаре продолжается подготовка к строительству магистрали «Центральная». В зону работ попали несколько земельных участков. Власти собираются их изъять. Соответствующее постановление появилось 25 января 2022 года на сайте областного правительства.

Какие именно участки и расположенные на них объекты недвижимости попадают под изъятие, пока не известно. В документе указано, что в их границах находятся несколько построек, которые не будут трогать. Среди них: жилые дома на улицах Алма-Атинской, Стара-Загора, а также заправка на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса.

Напомним, строительство магистрали «Центральная» стартует в 2022 году. Проект реализуют в два этапа: от проспекта Кирова до границы Самары с реконструкцией участка дороги в Волжском районе и от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе. Работы планируют завершить в 2024 году.

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