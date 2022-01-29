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Общество29 января 2022 14:15

В Тольятти на кладбище избили и ограбили копщика могил

Это уже не первое нападение на сотрудников похоронного предприятия
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти произошло очередное избиение копщика могил на кладбище. Нешуточные страсти разгораются в тольяттинском ритуальном бизнесе. Сначала на одном из кладбищ нашли расчлененные человеческие тела, потом разбили автомобиль одного из работников похоронного бюро, а теперь в очередной раз избили копщика могил.

Инцидент произошел 28 января 2022 года, а до этого подобное избиение ритуальщика было зафиксировано 17 января. В полицию обратился сам пострадавший, на которого напали во время того, как он приехал на кладбище в селе Новое Санчелеево, чтобы выкопать могилу по заказу.

- По заявлению пострадавшего, на него напали трое неизвестных в масках на вид 25-30 лет. Мужчину избили и отняли видеорегистратор «GoPro», на который он снимал происходящее, - рассказал «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

Далее неизвестные люди в масках уехали с кладбища на сером отечественном автомобиле. Сейчас по факту обращения пострадавшего мужчины в полицию проводится проверка.