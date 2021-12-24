Элеватор на Хлебной площади в Самаре защитят от сноса через суд

Элеватор возвышается на стрелке рек Волги и Самары с конца 1970-х годов Фото: Google. Карты.

Элеватор, который находится на Хлебной площади в Самаре, планируют защитить через суд. Об этом заявила глава регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова.

— Мы собираем документы. В ближайшее время выйдем в суд. Будем оспаривать решение, что элеватор не представляет культурной ценности, — рассказала изданию «Новая газета» Нина Казачкова.

Напомним, элеватор построили на стрелке рек Волги и Самары в конце 1970-х годов. Это был первый в Советском Союзе элеватор вертикального типа. Здание возвели всего за 30 дней методом скользящей опалубки.

Весной 2021 года областное УГООКН отказало элеватору в статусе объекта культурного наследия. По мнению специалистов, здание имеет низкую подлинность и обладает невысокой архитектурной и градостроительной ценностью.

Осенью стало известно, что постройка может исчезнуть. На заседании Градсовета было предложено снести элеватор и построить на его месте две стеклянные башни. Многих горожан этот проект возмутил, и они встали на защиту элеватора. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн пообещал обратиться в надзорные ведомства, чтобы они провели проверку.

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