Коммунальщикам пришлось потрудиться

В Самаре и Самарской области до конца выходных 6 февраля 2022 года будет идти снег. Впрочем, таких ильных снегопадов как те, из-за которых город практически встал в предыдущие дни, уже не будет. Синоптики обещают небольшой мокрый снег, туман и гололед - полный набор всех неприятных ощущений, благодаря которым выходить из дома даже не хочется.

Также на улице по-прежнему тепло - от ноля градусов до -2 и -5 по области. Но уже в воскресенье начнет холодать - температура опустится до -3 -8 градусов, на дорогах сохранится гололедица. Ветер подует сначала с севера потом с северо-запада. Продолжит идти небольшой снег - но уже не мокрый.

В понедельник продолжит холодать, уже до -10 градусов. Если ночью еще немного будет идти снег, то днем он прекратится и даже появится солнышко, пусть и ненадолго. На дорогах сохранится гололедица. Уже ночью может похолодать до -18 - местами по области.

Напомним, что в предыдущие дни на город обрушился сильный снегопад. С начала зимы с улиц города вывезли более 190 тысяч тонн снега. Коммунальщикам пришлось работать в две смены. Из-за налипшего на рельсы снега с путей сошел трамвай. А пассажирам пришлось толкать застрявший из-за гололеда автобус.