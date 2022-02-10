Шестой кассационный суд в Самаре вынес решение по жалобе бизнесмена Шатило на приговор

Ранее Сергея Шатило признали виновным в картельном сговоре

В среду, 9 февраля 2022 года, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы адвокатов бизнесмена Сергея Шатило. Ранее директора ООО «Современные медицинские технологии» (СМТ) и бывших сотрудников регионального министерства здравоохранения признали виновными в картельном сговоре. Участники громкого дела настаивают на своей невиновности.

Напомним, в 2015 году власти объявили торги на обслуживание медицинского оборудования в 23 больницах Самары. Аукцион выиграла фирма Сергея Шатило. Однако в дальнейшем его конкурент обратился в ФСБ. По данным силовиков, победа СМТ досталась нечестным путем. Бизнесмену помогли бывший замминистра здравоохранения Альберт Навасардян и еще несколько человек. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «Ограничение конкуренции» и «Превышение должностных полномочий». В итоге на скамье подсудимых оказались семь человек.

Фигурантов признали виновными и назначили им реальные сроки лишения свободы. Однако в дальнейшем Самарский областной суд смягчил приговор. 3,5 года колонии для Сергея Шатило заменили на условный срок. Кроме того, был снят арест со всего имущества осужденных. Такое решение, конечно, обрадовало адвокатов бизнесмена, но они все равно подали жалобы в Шестой кассационный суд. Они пытались добиться отмены приговора, но служители Фемиды отклонили их обращения.

Что касается других участников громкого процесса, то их жалобы частично удовлетворили. К примеру, Альберту Навасардяну убрали дополнительное наказание. Речь идет о запрете занимать определенные должности.

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