Прокуратура начала проверку по делу неадекватной многодетной матери из Тольятти

В Тольятти продолжают разбираться с многодетной матерью-наркоманкой Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Тольятти продолжают разбираться с многодетной матерью, которая ведет аморальный образ жизни и не исполняет обязанности по воспитанию своих троих детей. «КП-Самара» направила запрос в прокуратуру Самарской области, где сообщили, что в настоящее время ведется проверка.

- Прокуратурой Тольятти была организована проверка исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних. По результатам будет дана оценка действиям матери, а также должностных лиц органов системы профилактики, - сообщили «КП-Самара» в региональной прокуратуре.

Напомним, ранее историей 35-летней многодетной жительницы Тольятти заинтересовались в Следственном комитете. Следователи Тольятти начали доследственную проверку по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 117 УК РФ «Истязание», ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки.

Напомним, у тольяттинки трое детей – 10, 8 лет и 2 года. Соседи рассказали, что многодетная мать ведет асоциальный образ жизни, употребляет алкоголь и наркотические вещества, к ней постоянно ходят толпы непонятных людей и часто слышен плач детей. Выяснилось, что многодетная мать держит в страхе весь дом – приводит в квартиру неадекватных людей, а на замечания поджигает чужие двери, кидается с ножом и лезет в драку.

Волонтеры общественной организации «Право на счастье» добились изъятия детей у женщины. В настоящее время двое из них проходят лечение от коронавируса в больнице, а младшая 2-летняя девочка находится в доме ребенка. Как стало известно, опеку над детьми собирается оформить сестра неадекватной матери, сейчас она проходит процедуру оформления опекунства над своими племянниками.

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