Новое кладбище построят в Самаре за 48 млн рублей к 2026 году

Строительные работы намечена на 2025-2026 годы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны сроки строительства нового кладбища в Самаре. Информация об этом указана в муниципальной программе «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения до 2028 года», опубликованной на сайте городской администрации.

Согласно документу, проектирование нового кладбища стартует в 2024 году. На эти цели власти направят 4 млн рублей. Строительные работы намечены на 2025-2026 годы. Их оценили в 48 млн рублей. Где именно обустроят новый погост, пока не известно.

Напомним, в 2021 году администрация Самары приобрела землю под новые захоронения у компании «Гарант-21». Фирма опосредованно связана с бизнесменом, экс-министром транспорта и автодорог региона и бывшим депутатом губдумы Алексеем Ушамирским. За участок площадью 4,5 га в границах Черноречья (рядом с кладбищем «Рубежное») чиновники заплатили 7,5 млн рублей. Однако впоследствии контракт был расторгнут. Как оказалось, организация «забыла» сообщить, что на данной площадке находятся трансформаторная подстанция и бетонные конструкции. Теперь мэрия пытается отсудить у предпринимателей 375 тысяч рублей.