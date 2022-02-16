Самарский областной суд разрешил привлечь к ответственности бывшего судью за пьяную езду по городу

Бывшему судье не удастся избежать наказания. Фото: Ночной Патруль Самара

Коллегия судей Самарской областного суда рассмотрела представление генерального прокурора и дала разрешение на привлечение к ответственности бывшего судью Безенчукского района Евгения Гладкова, которого уже дважды ловили за рулем в нетрезвом виде. Инициативу в привлечении Гладкова к ответственности за правонарушение проявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В связи с тем, что Евгений Гладков в то время, как его задержали за вождение в нетрезвом виде, находится в статусе судьи в отставке, он не мог быть привлечен к административной ответственности. После того, как на него составили дважды составили протоколы и отравили материалы в генпрокуратуру, судья подал заявление в квалификационную коллегию судей Самарской области о добровольном сложении с себя статуса судьи в отставки.

- Если это произойдет, и Гладков потеряет статус спецсубъекта а без дискредитирующих оснований с момента решения ККС, тогда за все ранее совершенные им правонарушения (в период действия судейского статуса) он не будет отвечать и его невозможно привлечь к административной ответственности за пьяную езду: лишить права управления, назначить штрафы и т.д., - объяснил Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

После повторного обращения депутата в генпрокуратуру, в Самарском областном суде провели внеочередное заседание Коллегии судей, где приняли решение привлечь бывшего судью Безенчукского района к административной ответственности. Как сообщили в пресс-службе областного суда, принятое заключение может быть обжаловано в течение 30 дней в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.

Напомним, вечером 30 декабря 2021 года очевидцы сообщили о нетрезвом водителе на «Ладе». Его заметили в районе улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса. Когда полицейские прибыли на место, там никого не оказалось. Машину нарушителя удалось найти неподалеку от Фрунзенского моста. Водитель показал сотрудникам ГИБДД и активистам корочки судьи. На него составили протокол и направили материалы в прокуратуру.

После этого, уже после новогодних праздников, Гладкова вновь остановили с признаками опьянения. На этот раз мужчина согласился пройти медосвидетельствование, которое показало, что он действительно выпивал. С показаниями прибора мужчина не согласился, но в больнице медики также пришли к выводу, что он употреблял алкоголь. Как сообщает «Ночной Патруль Самара», при проведении тестов были найдены и другие вещества, при которых управлять автомобилем запрещено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что известно об экс-судье, которого поймали пьяным за рулем в Самаре

Мужчина может лишиться своего статуса за езду в нетрезвом виде (подробности)