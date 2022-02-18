Стало известно, почему уволенного директора МП «Благоустройство» в Самаре объявили в розыск

Экс-директора МП обвиняют в плохой уборке снега / Фото: прокуратура Самарской области

Стало известно, почему бывшего директора МП Самары «Благоустройство» Евгения Садовникова объявили в федеральный розыск. Как выяснилось, проштрафившийся чиновник внезапно исчез с радаров. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

— Евгению Садовникову заочно предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Все потому, что экс-директор МП укрывается от вызова к следователю. Он отключил телефон и ушел из дома. С 17 февраля 2022 года он объявлен в розыск, — отметил народный избранник.

Напомним, Евгения Садовникова уволили с поста директора МП «Благоустройство» 14 февраля 2022 года. Поводом стала плохая уборка снега в городе. После этого пошли слухи, что чиновник может занять должность заместителя главы Самарского района по ЖКХ. Однако не успел он перебраться на новое место работы, как против него возбудили уголовное дело. По данным прокуратуры, действия Евгения Садовникова нанесли ущерб в 20 млн рублей. Сейчас ведется следствие.