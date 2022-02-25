Самарские следователи передали дело сына замглавы МВД РФ в центральный аппарат СК

Подозреваемых в коррупционном преступлении могут этапировать в Москву Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расследованием уголовного дела сына замглавы МВД Игоря Зубова — Дениса — займется центральный аппарат СК России. Самарские следователи на днях передали материалы коллегам. Об этом пишет «СитиТрафик» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, дело направили в центральный аппарат СК России для более эффективного расследования. Не исключено, что Дениса Зубова и еще двоих фигурантов дела скоро этапируют в Москву.

Напомним, сына замминистра внутренних дел России задержали 11 февраля 2022 года. По версии следствия, Денис Зубов, находясь в ТРК «Вива Лэнд» передал сотруднику ФСБ взятку в 18 млн рублей. На встрече также присутствовали бывший руководитель крупной нефтебазы МО «НТП» Василий Ермаков и президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов. Деньги полагались за общее покровительство. «Сделка» провалилась. Как оказалось, силовик действовал в рамках оперативного эксперимента.

Всех троих задержали и отправили под арест. Защита Дениса Зубова настаивает, что имела место провокация со стороны правоохранителя. Мужчина заявил, что не планировал передавать деньги. Он сделал это спонтанно под напором сотрудника ФСБ. Известно, что задержанный намерен оспорить свою меру пресечения.