В Самаре ликвидировали ООО "Клиника сердца" в июле 2022 года

В Самаре окончательно ликвидировали "Клинику сердца"

В Самаре полностью ликвидировано общество с ограниченной ответственностью ММЦ "Клиника сердца". Ликвидация юридического лица завершена 5 июля 2022 года. Это общество занималось возведением кардиохирургического центра на ул. Тушинской, видимо, теперь зданию предстоит остаться недостроем.

Общество было зарегистрировано в 2015 году, один из его учредителей Сергей Шатило. Поддержал бизнесменов, решивших на условиях ГЧП построить современный международный центр , губернатор Николай Меркушкин. В 2016 году сообщали о 30% готовности здания. А вот дальше что-то пошло не так.

В 2019 году суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве "Клинки сердца". С таким требованием выступили чиновники. Субсидию, кстати, попросили вернуть. На строительство могли повлиять и проблемы инвестора, который попал под уголовное дело в 2016 году. Очень резко высказался о проекте и тогдашний министр здравоохранения Ратманов. Он отметил, что реализация проекта разорила бы министерство здравоохранения области.

Сейчас центр стоит заброшенным, работы здесь не ведутся. В 2019 году недостроенную "Клинику сердца" предлагали выкупить за 1,5 млрд рублей. Сделка не состоялась. Сейчас интерес от инвесторов становится меньше и, как отмечают эксперты по недвижимости, сейчас ликвидность этого актива на самом низком уровне.