Пожарные продолжают дежурить возле пострадавшего от огня здания Фото: Скриншот с видео

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял с воздуха последствия пожара на улице Чернореченской. Там с вечера 25 августа 2022 года горел расселенный двухэтажный дом. Над зданием до сих пор стоит дым.

Напомним, очевидцы сообщили о пожаре в 17:53. Как сообщили в ГУ МЧС по Самарской области, на втором этаже здания вспыхнули перекрытия. Огонь перекинулся и на кровлю. Сначала площадь пожара составляла 300 кв. м, спустя почти два часа она увеличилась до 500 кв. м.

В 21:46 возгорание локализовали на площади 900 кв. м. К этому времени произошло частичное обрушение кровли (500 кв. м.). Полностью потушить пламя удалось в 01:04 пятницы, 26 августа 2022 года. К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал. На месте работали 104 человека и 33 единицы техники.

Сегодня сотрудники МЧС продолжают дежурить возле здания, чтобы не допустить повторного возгорания. Из-за чего начался пожар, пока точно неизвестно. Горожане предполагают, что дом, который расселили в прошлом году, могли случайно поджечь бомжи.

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