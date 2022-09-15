В Самаре родственники семьи, погибшей в аварии с участием Datsun и «КАМАЗа», ищут свидетелей

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Фото: сообщество Вконтакте «Подслушано Самара»

В Самаре родственники семьи, которая 13 августа 2022 года погибла в ДТП с участием Datsun и «КАМАЗа», ищут очевидцев автокатастрофы.

— Возможно, вы были свидетелями и можете что-то рассказать или у вас сохранилась запись с видеорегистратора, нам важно узнать любые подробности, — пишет автор поста в сообществе Вконтакте «Подслушано Самара».

Авария произошла днем на 115 км трассы Самара – Большая Черниговка. По версии следствия, 59-летний водитель легковушки выехал на встречку и попал под колеса грузовика. После столкновения обе машины вылетели в кювет.

Три человека, в числе которых 59-летний мужчина, 42-летняя женщина и 10-летний мальчик погибли на месте катастрофы. Второй ребенок, находившийся в машине, скончался в больнице, трехлетнего мальчика не удалось спасти.

— Мы понимаем, что родных не вернуть, но нам очень важно узнать любые подробности этой аварии. Огромная просьба позвонить по номеру +79277566888 (Артур), — уточняет автор поста.

В настоящий момент в Самарской области возбудили уголовное дело после гибели семьи в ДТП.