В Самарской области возбудили уголовное дело после гибели в ДТП семьи из четырех человек

Легковушка, в которой ехала семья, превратилась в груду металла / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело после смертельного ДТП 13 августа 2022 года. В аварии погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей. Расследованием займутся сотрудники Большеглушицкого межрайонного следственного отдела СУ СК по Самарской области.

Авария произошла днем 13 августа 2022 года на 115 км трассы Самара — Большая Черниговка. Там столкнулись Datsun и КамАЗ. По версии следствия, аварию спровоцировал 59-летний водитель легковушки. Он выехал на встречную полосу и угодил прямо под колеса грузовика. После этого обе машины вылетели в кювет.

В результате случившегося мужчина, управлявший иномаркой, погиб на месте. Также авария унесла жизни двоих его пассажиров: 42-летней женщины и 10-летнего мальчика. Травмы получили 43-летний водитель КамАЗа и 3-летний пассажир Datsun. Их госпитализировали в больницу. Через некоторое время ребенок, к сожалению, скончался.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Правоохранители продолжают устанавливать все детали трагедии.

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