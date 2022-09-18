С высоты птичьего полета показали, что осталось от снесенного ТЦ «Колизей» в Самаре

На месте торгового центра остался пустырь со строительным мусором. Фото: скриншот видео

Самарцам показали с воздуха, что осталось от снесенного ТЦ «Колизей». Видео появилось в сообществе Вконтакте «ЕЩЕ Самара».

Теперь на месте торгового центра – перекопанная земля и строительный мусор. Закат «Колизея» начался, когда в городе начали появляться другие торговые центры.

Ходили слухи о реконструкции здания и строительстве нового торгового центра, но в 2022 году стало известно, что его решили снести.

— Никогда не думала, что в Самаре будут свои руины Колизея, — пишет самарчанка в комментариях под постом.

— Тут самый случай, когда здание прожило небольшую эпоху. При мне построили, при мне и снесли, — делится другой комментатор.

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