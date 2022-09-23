В Самаре изменят движение по Ново-Садовой от Первомайской до Полевой после 5 октября

Коллектор большого диаметра нужно вынести с перекрестка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Временную схему движения по улице Ново-Садовой от Первомайской до Полевой из-за необходимости переустройства инженерных коммуникаций для строительства новой станции метро "Театральная".
— Речь идет о ливневой канализации, коллектор большого диаметра нужно вынести с перекрестка, чтобы пускать щит, ведь под улицей Полевой пройдет тоннель, — рассказали в администрации Самары.
«Ливневка» должна быть переустроена, чтобы не мешать строительству метрополитена. Временную схему организации дорожного движения планируется ввести не ранее 5 октября. По сообщению мэрии, уже точно известно, что одну полосу по улице Ново-Садовой в направлении от Первомайской к Полевой собираются оставить свободной.
На ней хотят организовать одностороннее движение. Это взаимное решение минтранса, минстроя и мэрии: она останется открытой на весь период строительства метро. Движение по улице Самарской, где в перспективе будут вестись работы, проработают в следующем году.
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