Самарцы, имеющие отношение к присоединенным регионам, могут занять в них руководящие должности

Всем участникам необходимо будет написать эссе и пройти несколько тестирований. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы могут подать заявки на кадровые конкурсы «Лидеры возрождения» в четырех присоединенных регионах: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Главы хотят найти перспективных руководителей, желающих развивать и восстанавливать новые регионы. Подать заявку могут люди от 20 лет с опытом управления не менее года. Каждый должен соответствовать хотя бы одному критерию, а именно являться гражданами,

родиться на территории, проживать, обучаться или работать не менее года, иметь родственников, проживающих там.

Всем участникам необходимо будет написать эссе и пройти несколько тестирований. Победители получат по 1 миллиону рублеи на персонально выбранную программу обучения на территории РФ. Из их числа отберут участников специальной «программы развития кадрового управленческого резерва».

Помимо этого, всех финалистов и победителей включат в кадровый резерв, из которого по итогам обучения назначат на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, а также некоммерческие организации и фонды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре эксперты высказались в поддержку вхождения в состав России новых регионов

В Самаре эксперты рассказали о значении присоединения к России новых территорий (подробности)

Самарские эксперты рассказали о важности вхождения ЛДНР, Херсона и Запорожья в состав РФ

Специалисты отмечают, что жители областей обрели спокойствие, а Россия – новую мощь (подробности)

«Есть вера – есть сила победить»: как прошла в Самаре акция в поддержку вхождения новых регионов в Россию

В Самаре патриотической акцией поддержали вхождение новых регионов в Россию (подробности)

Самарский общественник прокомментировал вступление в Россию четырех новых регионов

По его словам, сегодня историческая правда наконец-то восторжествовала (подробности)