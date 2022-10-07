Верховный суд отказал Вере Рабинович в рассмотрении жалобы на приговор

Осужденная пыталась обжаловать приговор, но тщетно. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Верховный суд не будет рассматривать жалобу на приговор экс-начальницы контрольно-методического отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Веры Рабинович. Информацию озвучили в суде, пишет ВолгаНьюс.

Напомним, силовики ФСБ задержали Веру Рабинович в 2018 году. Следователи полагали, что она согласилась за взятку добиться возбуждения уголовного дела по заявлению тольяттинского коммерсанта и направления этого дела в суд. Предположительно, общая сумма взятки составила 15 млн. рублей, однако до Рабинович дошли только 2,5 млн. рублей.

В 2019 году экс-следователь предстала перед судом. В 2020 году ее приговорили к восьми годам колонии общего режима. Осужденная пыталась оспорить приговор в нескольких инстанциях. 19 июля текущего года жалоба на приговор Рабинович поступила Верховный суд РФ, однако в ее рассмотрении было отказано.

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